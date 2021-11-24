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"Міс Україна Всесвіт" Неплях у надвідвертому вбранні без ліфа засвітила груди

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"Міс Україна Всесвіт" Неплях у надвідвертому вбранні без ліфа засвітила груди

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

Анна показала гарячі кадри.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях розбурхала уяву своїх прихильників.

У своєму Instagram 27-річна красуня розмістила доволі пікантні фото та відео, на яких постала у трендовій червоній кофтинці на голе тіло. Відверте вбрання ледь прикрило груди блогерки.

Для перегляду гортайте праворуч

"Трішки сонячного Парижа вам в стрічку", – написала Аня.

Користувачі ж взялися коментувати публікацію. Крім краси дівчини, підписники не оминули увагою її одяг.

  • Щоб я так людям довіряла, як ви цій кофтинці
  • Ох і кофта
  • Розкіш
  • Аню! Як красиво
  • Яка жіночна

Нагадаємо, не так давно Неплях розійшлася з бойфрендом-іноземцем. Пара не змогла зустрічатися на відстані. Тож тепер вона з головою поринула у підготовку до "Міс Всесвіт". Конкурс відбудеться у грудні в Ізраїлі.

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