"Міс Україна Всесвіт" Суббота показалася в синцях і ранах та шокувала заявою про побиття коханим

Модель і переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота шокувала, що її бив коханий чоловік.

Про це знаменитість розповіла в Instagram та опублікувала фото, де вона зображена в синцях та ранах. Модель говорить, що протягом шести років перебувала в стосунках з обранцем, який її бив. Суббота поділилася, що кохала чоловіка. Щоразу вона вірила, що коханий зміниться і такого більше не повториться. Натомість поведінка чоловіка стала лише гіршою. Він бив Субботу, маніпулював нею та погрожував їй. Свідком цього всього доводилося бути їхній дитині.

Анастасія Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

"Ось результат стосунків із людиною, котру ти навіть кохав, на котру раніше покладався, сподівався, що все зміниться, але нічого не змінювалось, а тільки ставало гірше…Алкоголь, нервові зриви, маніпуляція тобою, твоїми рідними та друзями, булінг та насилля, погрози…І це все потім бачила і чула наша дитина", - відверто розповіла модель.

Анастасія Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Анастасія Суббота разом із чоловіком проживала за кордоном. Знаменитість говорить, що їй навіть не було куди піти від нього. Врешті, після чергового зриву чоловіка модель зібрала речі та разом із дитиною повернулася до України.

Анастасія Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

"Два останні роки, ще й коли ти без рідних за кордоном, - це було дуже тяжко. Потім ти розумієш, що далі буде ще гірше і гірше…Трапляється ще одна неприємна "ситуація", ти береш себе в руки, збираєш речі і повертаєшся назад додому. Тоді слово "додому" для мене ніколи не було таким теплим, навіть коли ти їдеш назад до України з 2-річною дитиною під ракети та обстріли", - пригадує модель.

Анастасія Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Суббота говорить, що спочатку їй було тяжко. Зокрема, вона страждала від депресії, безсоння, постійної істерики. Однак модель розуміла, що мусить триматися, адже в неї є дитина, за яку потрібно відповідати. Врешті, стан Субботи покращився. Знаменитість зізнається, що нарешті почувається вільною та в неї зник страх за своє життя.

Анастасія Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

"Депресія, яку ти нікому не показуєш, навіть своїй дитині, істерики, безсоння, нерозуміння, що робити далі…Знов береш себе в руки, бо у тебе є дитина, про яку ти піклуєшся, і є люди, які тебе підтримують. Далі ти просто починаєш жити, звикати, що ти вільна, і живеш без страху за своє життя та за дитину, ти живеш у спокої - у спокої навіть під постійні тривоги та обстріли…"Смішно", правда? За майже рік в Україні мені не було так страшно як моментами у ці шість років", - додала модель.

Анастасія Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Знаменитість поділилася, що цей досвід навчив її бути сильнішою, мудрішою та більше цінувати себе. Також вона дала важливу пораду жінкам, які опинилися в подібній ситуації. Модель говорить, що такі стосунки необхідно негайно припиняти, адже чоловік не зміниться.

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