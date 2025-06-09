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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
478
Час на прочитання
1 хв

"Міс Україна Всесвіт" Суббота вдруге стала мамою та показала новонароджену донечку

Анастасія Суббота вже навіть встигла виписатися з пологового і показала, як її вітали близькі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Суббота

Анастасія Суббота / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Модель і переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота вдруге стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. У моделі в одному з пологових Києва народилася донечка. Дівчинка з'явилася на світ 4 червня з вагою в 3 кілограми 170 грамів та зростом в 54 сантиметри. Анастасія Суббота назвала другу донечку Софією. До речі, знаменитість не стала приховувати дівчинку, а вже й показала перші фото з нею.

"Тепер я офіційно мама двох! Ласкаво просимо до нашого світу, наша крихітка Софія", - поділилася модель.

Молодша донька Анастасії Субботи / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Молодша донька Анастасії Субботи / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Анастасія Суббота вже й встигла виписатися з пологового будинку. Модель зустрічали рідні та близькі. Знаменитості подарували гелеві повітряні кульки, а також чималий букет рожевих троянд. Вдома на Анастасію чекав милий тортик.

Анастасія Суббота з доньками / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Анастасія Суббота з доньками / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Зазначимо, Анастасія Суббота народила доньку від коханого, якого вона хоч і показує, але ім'я його лишається невідомим. Також знаменитість виховує старшу дитину – 3-річну Єлизавету. Батько дівчинки – перший чоловік моделі. Нещодавно Суббота шокувала подробицями їхніх стосунків, розповівши, як страждала від фізичного насильства.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що британський актор Том Гіддлстон вдруге стане батьком. Кохана зірки Голлівуду - акторка Заві Ештон – вагітна від нього.

Дата публікації
Кількість переглядів
478
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