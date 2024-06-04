"Міс Україна Всесвіт" Ястремська зайнялася бодибілдингом і в бікіні приголомшила рельєфним тілом

Модель вже розповіла про своє важливе досягнення.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська професійно зайнялася бодибілдингом.

Ба більше, модель вже навіть досягла важливих результатів. У коментарі для ТСН.ua Ястремська поділилася, що перемогла на Кубку України з бодибілдингу WABBA, який выдбувся у Львовы. Знаменитість посіла перше місце в категорії "Модель бікіні".

Єлизавета Ястремська

"Це була моя мрія і я її досягла. Мій результат - це важка праця і віра в себе. Я тренувалася 4-5 годин щодня вранці і ввечері, щоб досягти цієї мети. У кожного є 24 години на добу, тож використовуйте їх мудро. Працюйте невтомно, плануйте свій час і не здавайтеся. Якщо я змогла, то й ви зможете досягти своїх мрій. Ніколи не відступайте від своєї мети", зазначила Єлизавета.

"Міс Україна Всесвіт" Ястремська перемогла на Кубку України з бодібілдингу

Як зізналась модель, перемога їй далася завдяки важкій праці. Ястремська чимало часу проводила в залі, аби здійснити свою мрію. Фігура знаменитості дійсно вражає. Модель показалася в бікіні та просто приголомшила рельєфним тілом.

Єлизавета Ястремська

"Ця перемога є яскравим прикладом того, як наполегливість, дисципліна і відданість можуть привести до великих досягнень", - додала модель.

Єлизавета Ястремська

Зазначимо, Єлизавета Ястремська – українська модель. 2020 року вона стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт", після чого поїхала до США представляти Україну на відповідному конкурсі.

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