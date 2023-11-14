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Міс Всесвіт Україна зізналася, що хотіла вчинити самогубство та назвала причини

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Міс Всесвіт Україна зізналася, що хотіла вчинити самогубство та назвала причини

Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова / Фото: instagram.com/usanova.life

Ангеліна мала складні стосунки з чоловіком.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023", співачка Ангеліна Усанова, яку нещодавно організатори "Міс Всесвіту" посадили на вечірці біля росіянки, відверто розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством через зраду чоловіка з її найкращою подругою.

Усанова пригадала, як з приходом пандемії та закриттям кордонів, її чоловік залишився поза Україною. Артистка на той момент перебувала у Києві та навіть не здогадувалася, що найкраща подруга почала зустрічатися з її вже колишнім обранцем. Зрештою, за словами співачки, пара зіграла весілля й більше не спілкувалася з Ангеліною.

"Я була заміжня. Так вийшло, що я приїхала до Києва під час пандемії, і в той час позакривалися кордони. А моя найкраща подруга залишилася в тому місті, де я жила, і почала зустрічатися з моїм чоловіком. Зрештою, вони одружилися. Мене, так би мовити, вигнали з дому. Я залишилася без дому, найкращої подруги і чоловіка. До того ж вона забороняла йому спілкуватися зі мною і якось мені допомагати. Це була дуже важка ситуація", – поділилася Ангеліна Усанова з KP.ua.

Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова / © instagram.com/usanova.life
Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова / Фото: instagram.com/usanova.life

Дівчина дуже важко переживала розрив стосунків за таких обставин. Усанова зізналася, що відчувала себе жалюгідною та безпорадною. Єдине, чого хотіла Ангеліна — накласти на себе руки.

"Це був дуже критичний момент у моєму житті, коли моя самооцінка була просто розбита. Важка тема… У такий період ти почуваєшся нікчемою, нікому не потрібною, безталанною. Це був дуже страшний час. Суцільна темрява", – болісно розповіла співачка.

Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова / ©
Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова

Подолати проблеми та налагодити моральний стан Усановій допомогли рідні та робота з психологом. Також співачка зізналася, що свій біль здебільшого покладала на ноти, що й врятувало її від жахливого рішення.

"В першу чергу, мені допомогла підтримка людей. Зі свого досвіду можу сказати, що дуже важливо не закриватися у собі в такі моменти. Пам'ятаю, як мені зателефонувала мама і сказала: "А чи думала ти, скільком людям можеш допомогти? А чи думала ти, як багато людей були б раді з тобою зустрітися у цьому житті?". Потім я працювала з психологом. Та найголовніше, мабуть, що мені допомогло – це музика. Я почала співати про те, що мені болить", – додала артистка.

Наразі серце переможниці конкурсу "Міс Всесвіт Україна 2023" вільне.

Зазначимо, 18 листопада Ангеліна Усанова представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у Сальвадорі, Центральній Америці.

Нагадаємо, що нещодавно довкола конкурсу краси "Міс Україна" вибухнув скандал через зв'язки з країною-агресоркою. Комітет конкурсу "Міс Україна Всесвіт" ухвалив рішення провести ребрендинг і змінити назву.

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Дата публікації
Перегляди
734
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