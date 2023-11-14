Міс Всесвіт Україна зізналася, що хотіла вчинити самогубство та назвала причини

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023", співачка Ангеліна Усанова, яку нещодавно організатори "Міс Всесвіту" посадили на вечірці біля росіянки, відверто розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством через зраду чоловіка з її найкращою подругою.

Усанова пригадала, як з приходом пандемії та закриттям кордонів, її чоловік залишився поза Україною. Артистка на той момент перебувала у Києві та навіть не здогадувалася, що найкраща подруга почала зустрічатися з її вже колишнім обранцем. Зрештою, за словами співачки, пара зіграла весілля й більше не спілкувалася з Ангеліною.

"Я була заміжня. Так вийшло, що я приїхала до Києва під час пандемії, і в той час позакривалися кордони. А моя найкраща подруга залишилася в тому місті, де я жила, і почала зустрічатися з моїм чоловіком. Зрештою, вони одружилися. Мене, так би мовити, вигнали з дому. Я залишилася без дому, найкращої подруги і чоловіка. До того ж вона забороняла йому спілкуватися зі мною і якось мені допомагати. Це була дуже важка ситуація", – поділилася Ангеліна Усанова з KP.ua.

Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова / Фото: instagram.com/usanova.life

Дівчина дуже важко переживала розрив стосунків за таких обставин. Усанова зізналася, що відчувала себе жалюгідною та безпорадною. Єдине, чого хотіла Ангеліна — накласти на себе руки.

"Це був дуже критичний момент у моєму житті, коли моя самооцінка була просто розбита. Важка тема… У такий період ти почуваєшся нікчемою, нікому не потрібною, безталанною. Це був дуже страшний час. Суцільна темрява", – болісно розповіла співачка.

Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова

Подолати проблеми та налагодити моральний стан Усановій допомогли рідні та робота з психологом. Також співачка зізналася, що свій біль здебільшого покладала на ноти, що й врятувало її від жахливого рішення.

"В першу чергу, мені допомогла підтримка людей. Зі свого досвіду можу сказати, що дуже важливо не закриватися у собі в такі моменти. Пам'ятаю, як мені зателефонувала мама і сказала: "А чи думала ти, скільком людям можеш допомогти? А чи думала ти, як багато людей були б раді з тобою зустрітися у цьому житті?". Потім я працювала з психологом. Та найголовніше, мабуть, що мені допомогло – це музика. Я почала співати про те, що мені болить", – додала артистка.

Наразі серце переможниці конкурсу "Міс Всесвіт Україна 2023" вільне.

Зазначимо, 18 листопада Ангеліна Усанова представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у Сальвадорі, Центральній Америці.

Нагадаємо, що нещодавно довкола конкурсу краси "Міс Україна" вибухнув скандал через зв'язки з країною-агресоркою. Комітет конкурсу "Міс Україна Всесвіт" ухвалив рішення провести ребрендинг і змінити назву.

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