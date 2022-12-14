Міша Кацурін і Антон Птушкін випустили фуд-тревел-шоу про їжу Львова

Ресторатор Міша Кацурін та тревел-блогер Антон Птушкін випустили нову серію власного фуд-тревел-шоу.

Цього разу випуск присвятили їжі Львова. У кадрі – феноменальна галицька кухня, унікальне пиво і обід в арт-просторі. Бонусом випуску став рецепт традиційного львівського сирника від бабці Дзюні.

"Львів мене приголомшив. Він не про борщ, штрудель та наливки. Він про глибину, традиції, шалену креативність, безмежну повагу до своєї історії та довічну боротьбу за цінності та ідентичність", – зазначив Міша Кацурін.

Міша Кацурін

Міша Кацурін

Міша Кацурін

Весь випуск змогли вмістити в одну годину справжньої гастрономічної подорожі. Цього разу у кадрі лише Міша. Розпочав традиційно зі стрітфуду, продовжив львівськими круасанами та єврейською кухнею у Львові. Якщо глядачі не знали досі про її існування, то зараз саме час.

"У епізоді ви побачите автентичну кухню Львова, познайомитеся з феноменальними львів'янами та отримаєте великий гід їжею цього казкового міста", – поділився Кацурін.

Ресторатор розібрався, як львів'янам вдалося перетворити місто на справжній гастрономічний бренд, який новий вигляд може мати банош з лисичками та чому ж все таки туристи їдуть до Львова у гастротур.

Міша Кацурін

Будьте готові до вже звичних страв, яворівського пирога та холодцю з фаршированою рибою.

"Я дуже мало знаю свою країну і попереду на мене чекає безліч дивовижних відкриттів. Це лише початок. Сьогодні нам, українцям, у кожному місті треба відбудовувати мости між нашим історичним минулим та сьогоденням. Знаходити і відтворювати все те, що не змогла до кінця зтерти країна-маніяк, яка мешкає по-сусідству. І Львів тут нам гарний приклад", – підсумував Міша Кацурін.

Нагадаємо, раніше дівчина Міші Кацуріна, співачка Надя Дорофєєва показала, як її коханий просто у ліжку записував тизер для випуску "Їжа Львова".

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