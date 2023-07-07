Міша Кацурін насмішив кумедними фото з Надею Дорофєєвою з власного ресторану у Києві

Ресторатор показав, як з коханою провів дозвілля.
Український ресторатор та музикант Міша Кацурін показав, як вони днями з коханою, співачкою Надею Дорофєєвою відпочили у його закладі.
Пара вирушила на вечерю до японського ресторану Кацуріна у центрі Києва. На сторінці в Instagram Міша опублікував кумедні кадри, як вони з Надею ласували суші.
Також Міша поділився з фанами історією, як у своєму закладі хотів готувати рамен. Втім, японці, з якими Кацурін працював над відкриттям ресторану, категорично відмовили і сказали обрати – або суші, або рамен:
"А потім розповіли про японський підхід до рамену, і тут я приліг. Кажуть, хлопче, якщо ти хочеш готувати справжній рамен, а не похльобку-під*обку, то ми летимо до Токіо на виробництво машин для локшини. Із собою веземо три пакунки. Вміст кожного має відповідати певним характеристикам. 1. Борошно з якого ми будемо готувати. 2. Сіль з певним вмістом кальція, магнія, йоду тощо. Цікаво, чи підішла б дрогобицька? 3. І от те що мене розірвало - зробити дизайн води і привезти цю воду на оглядини", - поділився Кацурін.
Нагадаємо, раніше обраниця Міші Кацуріна Надя Дорофєєва показала їхню квартиру, в якій вони живуть в Києві. Також співачка продемонструвала, з чого починається їхній ранок.
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