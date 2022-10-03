Міша Кацурін неочікувано показав відверте фото Наді Дорофєєвої

У стосунках виконавиці Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна панує ідилія.

Закохані з радістю діляться з прихильниками спільними світлинами та показують, як разом проводять час. А вчора, 2 жовтня, Міша неочікувано опублікував в Instagram-stories відвертий знімок Наді.

На фото Дорофєєва позує біля вікна, до камери артистка повернулася спиною. Виконавиця на знімку зображена повністю оголеною.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Міша жодним чином не коментував світлину, ресторатор лише відмітив у дописі Надю.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показувала шанувальникам, як проводить дозвілля зі своїм бойфрендом. Так, пару відвідала муза, і вони вирішили написати трек. Судячи з усього, трек писали просто у спальні та ліжку.

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