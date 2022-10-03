Міша Кацурін неочікувано показав відверте фото Наді Дорофєєвої

Бойфренд співачки та тренерки "Голосу країни-12" Наді Дорофєєвої поділився неочікуваним контентом.
У стосунках виконавиці Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна панує ідилія.
Закохані з радістю діляться з прихильниками спільними світлинами та показують, як разом проводять час. А вчора, 2 жовтня, Міша неочікувано опублікував в Instagram-stories відвертий знімок Наді.
На фото Дорофєєва позує біля вікна, до камери артистка повернулася спиною. Виконавиця на знімку зображена повністю оголеною.
Міша жодним чином не коментував світлину, ресторатор лише відмітив у дописі Надю.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показувала шанувальникам, як проводить дозвілля зі своїм бойфрендом. Так, пару відвідала муза, і вони вирішили написати трек. Судячи з усього, трек писали просто у спальні та ліжку.
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