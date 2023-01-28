Міша Кацурін поділився рідкісним фото з донькою та привітав її з 7-річчям

Ресторатор, музикант, бойфренд Наді Дорофєєвої Міша Кацурін поділився, що 27 січня день народження відсвяткувала його донька Олександра.

Дівчинці виповнилося 7 років. З цієї нагоди зірковий батько у себе в Instagram розмістив світлину Саші, зроблену влітку. На фото Кацурін робить селфі, а дівчинка міцно обіймає батька і усміхається.

Міша Кацурін з донькою / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Під кадром ресторатор залишив повідомлення, у якому згадав, як його бабуся, коли він був малий, бажала "всім здоров'я" та "щоб не було війни". І тоді Кацуріна це дратувало. Тепер же знаменитість дуже добре розуміє свою бабусю:

"Пам'ятаю з дитинства, як бабуся Галя на урочистих подіях постійно бажала всім "здоров'я" і "щоб не було війни". Побажання ці здавалися недоречними і дратували своєю принциповою однотипністю (особливо, коли адресувалися дітям). Тоді я думав, мовляв, бабуся трохи занудна і неуважна – ну яке здоров'я, я ж майже безсмертний, яка війна – скейтборд-графіті-mtv, але зараз стало очевидно, що їй просто були знайомі справжні біль та горе і ба знала, де дійсно важливе, а де не дуже. Власне, моя черга – я бажаю своїм та вашим дітям здоров'я, перемоги і щоб більше ніколи не було війни", - написав Кацурін.

Зазначимо, що від попереднього шлюбу з рестораторкою Дашею Кацуріною у Міші Кацуріна є двоє дітей. 7-річна донька Саша та однорічний син Іван.

Нагадаємо, днями нова дівчина Кацуріна Надя Дорофєєва випустила емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку для неї написав Міша.

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