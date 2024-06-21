Міша Кацурін похизувався коштовним подарунком від Наді Дорофєєвої на 35-річчя

Ресторатор зазначив, що сусідам тепер буде непереливки.

Ресторатор та музикант Міша Кацурін 20 червня відсвяткував свій ювілей. Йому виповнилося 35 років.

Звісно ж, шоумен отримав чимало привітань від рідних та близьких. Тим часом дружина Кацуріна, співачка Надя Дорофєєва, відповідально поставилася до дня народження коханого.

Артистка підготувала чоловікові сюрприз. Зокрема, вона вручила Кацуріну громіздкий та коштовний подарунок. Музикант тепер став власником піаніно.

Міші Кацуріну неабияк сподобався подарунок від Наді. Музикант зазначив, що тепер чимало часу проводитиме за музичним інструментам. Тож, як пожартував шоумен, тепер рідним у будинку та сусідам буде непереливки, адже їм доведеться часто слухати його гру на піаніно.

Надя Дорофєєва подарувала Міші Кацуріну піаніно / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Мій подарунок. П*зда домашнім, сусідам, підписникам", - поділився Міша Кацурін та подякував Наді Дорофєєвій.

Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала дружина співака Віктора Павліка. Блогерка Катерина Реп'яхова вже теж хизувалася подарунком, який отримала від чоловіка.

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