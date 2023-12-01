Міша Кацурін показав архівне фото й здивував, який мав вигляд 22 роки тому

Чоловік Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін замилував фото з власної юності та відреагував на свою зовнішність.

Бізнесмен у фотоблогу вирішив зробити репост фото, де він у складі футбольної команди. На знімку Міші 13 років. У 2001 році він з рештою юнаків брав участь у змаганнях за кубок вуличного футболу.

Кацурін не втримався від коментарів такого архівного кадру. Так, на сторінці знайомого, який запостив це фото, він висловив своє здивування.

Міша Кацурін у юності / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Ааа… Оце фотонька", - написав під публікацією чоловік Дорофєєвої.

Також Міша поділився світлиною з шанувальниками вже на власній сторінці в Instagram. Відомий ресторатор збільшив себе на фото. І написав, що мав вигляд "неповнолітнього бердянського фраєра".

Міша Кацурін у юності / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Господи, які котики", - розчулив додатковим підписом у власних сторіз Кацурін.

Нагадаємо, нещодавно Міша Кацурін зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою повернувся з романтичної подорожі з Карпат. Подружжя одразу після приїзду зустрілося з дітьми ресторатора від ексшлюбу й замилувало спільними розвагами.

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