Міша Кацурін показав фото 3-річного сина з пов'язкою на обличчі й розповів, що сталося: "Перші шви"

Ресторатор показав, як почувається Іван.
Ресторатор та музикант Міша Кацурін розповів про прикрий інцидент, який трапився з його сином від попереднього шлюбу.
Так, Міша у фотоблогу показав 3-річного Івана в медичній установі після накладення швів у футболці зі слідами крові. Як виявилося, хлопчик сильно ушкодив підборіддя, тож знадобилося зашивати рану. Відтепер син Кацуріна деякий час має носити спеціальну медичну пов'язку.
"Три перші шви у карапуза. Пацан починає обростати шрамами", - з гумором написав ресторатор.
Втім, вже незадовго після виходу з лікарні Іван продовжив весело проводити час зі старшою сестрою й подругою. Зокрема, дівчата в будинку влаштували мінівечірку й одяглися в сукні не лише самі, але й допомогли зробити це Івану. Тож, до кінця вечора хлопчик був у гламурному вбранні.
Але розваги перервали ракети з боку держави-терористки росії. Тож, ресторатор показався разом з дітьми в укритті.
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла про вроджену ваду 3-річного названого сина Марселя та як гіперактивність допомагає йому долати хворобу.
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