Міша Кацурін показав, як зводив Надю Дорофєєву на романтичне побачення

Також ресторатор показав співачці, де минули його студентські роки.

Ресторатор і музикант Міша Кацурін показав, як сходив на побачення зі своєю дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.

Спочатку Міша провів виконавиці екскурсію місцями, де минули його студентські роки. Ресторатор навчався в Київському національному університеті технологій та дизайну.

"Проходили повз КНУТД, де я провів сотні годин студентського життя. За старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав'ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний", - поділився Кацурін.

Побачення Наді Дорофєєвої і Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Згодом ресторатор повів Дорофєєву до ресторану, де вони насолоджувалися смачними коктейлями. Міша поділився, що вчив Надю смакувати напоями та пояснював, чим вони відрізняються.

Побачення Наді Дорофєєвої і Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Може здатися, що це закладає бадьора чоловіча компанія. Не тут то було. Це у нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангрія", - поділився ресторатор.

Побачення Наді Дорофєєвої і Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, нещодавно Міша Кацурін показував, як Надя Дорофєєва грається з його 2-річним сином. До слова, діти ресторатора від першого шлюбу часто проводять час із ним та співачкою.

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