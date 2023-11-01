Міша Кацурін показав, як зводив Надю Дорофєєву на романтичне побачення

Також ресторатор показав співачці, де минули його студентські роки.
Ресторатор і музикант Міша Кацурін показав, як сходив на побачення зі своєю дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.
Спочатку Міша провів виконавиці екскурсію місцями, де минули його студентські роки. Ресторатор навчався в Київському національному університеті технологій та дизайну.
"Проходили повз КНУТД, де я провів сотні годин студентського життя. За старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав'ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний", - поділився Кацурін.
Згодом ресторатор повів Дорофєєву до ресторану, де вони насолоджувалися смачними коктейлями. Міша поділився, що вчив Надю смакувати напоями та пояснював, чим вони відрізняються.
"Може здатися, що це закладає бадьора чоловіча компанія. Не тут то було. Це у нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангрія", - поділився ресторатор.
Нагадаємо, нещодавно Міша Кацурін показував, як Надя Дорофєєва грається з його 2-річним сином. До слова, діти ресторатора від першого шлюбу часто проводять час із ним та співачкою.
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