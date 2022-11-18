Міша Кацурін прокоментував, чому не став зберігати шлюб заради дітей

На думку ресторатора, діти страждають більше від сумних батьків, які постійно сваряться, ніж від розлучених батьків.

Ресторатор, музикант та ведучий Міша Кацурін поділився своїми думками стосовно того, чому не варто залишатися у шлюбі, який себе вичерпав, заради дітей.

Кацурін, який 9 місяців тому розірвав стосунки з бізнесвумен та мамою його двох неповнолітніх дітей Дашею Кацуріною, гадає, що діти набагато більше страждають від сумних батьків, які постійно сваряться.

"Залишатися у стосунках заради дітей – не ок. По-перше, ваші стосунки з дітьми - це ваші стосунки з дітьми, а стосунки з партнером - це стосунки з партнером, це просто різні окремі стосунки. По-друге, загалом, у "житті заради когось" є сумні наслідки у вигляді довічного незадоволення собою, іншими, злістю та звинуваченням – "ось я заради вас/них, а ви/вони невдячні". Діти значно більше страждають від сумних батьків і їхніх конфліктів, ніж від розлучених батьків, які змогли побудувати з кимось своє щастя чи бути щасливішими наодинці, ніж разом. Авжеж, це справедливо, якщо і мама, і тато беруть повноцінну участь у житті дітей після розлучення", - зазначив Кацурін.

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Водночас ресторатор наголосив, що діти – це величезна відповідальність, і розлучення не зменшує її та не знімає з жодного з батьків.

"Організувати зручні, цікаві, повноцінні, сповнені любові відносини з дітьми на дві сім'ї – можливо, і це лише питання зрілості батьків, взаємного бажання виховати щасливих дітей і елементарного менеджменту. Навчити чомусь дитину можна, лише якщо вмієш і практикуєш сам. Батьки, що живуть у нещасливих, безрадісних шлюбах ніколи не навчать своїх дітей радіти життю", - вважає ресторатор.

Міша Кацурін та Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Водночас Кацурін зауважив, що розлучення – крайність, і перш ніж наважитися на цей крок, він намагався врятувати свій шлюб.

"У стосунках бувають складні періоди, і треба сумлінно працювати, щоб фіксити негативне і розвивати позитивне. Психологи приватні, сімейні, спеціальна література, сімейні правила та очікування, п'ять мов кохання, іграшки, віпасани. Треба спробувати все. Я, наприклад, спробував. Але варто бути чесним із собою і вміти зупинитися, коли не працює", - додав Міша.

Міша і Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, що Даша й Міша Кацуріни одружилися 2015 року. Від шлюбу з Дашею Кацурін має двох дітей – 6-річну доньку Олександру та однорічного сина Івана. Втім, у березні 2022-го подружжя неочікувано оголосило про своє розлучення.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вже в червні Міша Кацурін розсекретив свій роман зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка також у березні, на день раніше Кацуріних, повідомила, що розлучилася з шоуменом Володимиром Дантесом. Цікаво, що до цього родини товаришували – проводили разом час, їздили на відпочинок. Після того, як Міша і Надя розповіли про свій роман, трохи згодом з'ясувалося, що й між Дашею Кацуріною та Володимиром Дантесом спалахнули почуття.

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