Міша Кацурін разом з донькою зворушливо підтримав Надю Дорофєєву під час концерту

Співачка Надя Дорофєєва розкачала зал під час свого виступу на дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" у Києві.

Підтримати зірки прийшли не лише її фани, а й чоловік, ресторатор Міша Кацурін, разом зі своєю донькою Олександрою. Чоловік співачки тримав дівчинку на плечах та разом з нею підспівував хіти Наді. Олександра теж залюбки співала пісень своєї мачухи та підтанцьовувала разом з усім натовпом.

Відео з таким милим моментом швидко розлетілося Мережу та дуже зворушило шанувальників пари. Надя, до речі, також додала цей ролик у сторіз в Instagram.

Яка підтримка!

Це дуже мило!

Які вони все ж таки милі.

Ось так, чоловіки, треба підтримувати своїх коханих!

Міша Кацурін разом з донькою підтримав Надю Дорофєєву на концерті

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва замилувала фанів романтичною світлиною в обіймах Міші Кацуріна.

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