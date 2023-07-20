Міша Кацурін спантеличив зміною іміджу після весілля з Надею Дорофєєвою

Також ресторатор показав, який весільний подарунок їм з Надею зробила Леся Нікітюк.

Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор та музикант Міша Кацурін здивував зміною іміджу після весілля з артисткою.

Так, днями Дорофєєва та Кацурін зустрілися з зірковою подругою, ведучою Лесею Нікітюк. На сторінці в Instagram Міша показав, як вони посиділи з Лесею в одному з його закладів. А також похизувався оригінальним подарунком, який молодятам презентувала ведуча.

Так, Нікітюк подарувала молодому подружжю кумедне фото, на якому зображені наречені в 90-ті, та замість їхніх обличь Леся прикріпила обличчя Наді та Міші.

Весільний подарунок Дорофєєвої та Кацуріна від Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Весільний подарунок Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна від Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Весільний подарунок від Лесі Нікітюк для Дорофєєвої та Кацуріна / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також фани звернули увагу на те, як Кацурін змінився. Так, на спільному знімку з Надею та Лесею Кацурін, який надає перевагу короткій стрижці раптом постав з довгим волоссям. Чи то Міша вдався до фотошопу, чи то дійсно спробував освіжити образ, невідомо. Проте юзери зазначили, що Кацуріну і такий стиль личить.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін (з довгим волоссям!) і Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Надія Дорофєєва та Міша Кацурін показали оригінальний торт, який був на їхньому весіллі. З притаманним почуттям гумору пари й солодку страву на своєму святі вони зробили з приколом.

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