Міша Кацурін спантеличив зміною іміджу після весілля з Надею Дорофєєвою

Також ресторатор показав, який весільний подарунок їм з Надею зробила Леся Нікітюк.
Чоловік співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор та музикант Міша Кацурін здивував зміною іміджу після весілля з артисткою.
Так, днями Дорофєєва та Кацурін зустрілися з зірковою подругою, ведучою Лесею Нікітюк. На сторінці в Instagram Міша показав, як вони посиділи з Лесею в одному з його закладів. А також похизувався оригінальним подарунком, який молодятам презентувала ведуча.
Так, Нікітюк подарувала молодому подружжю кумедне фото, на якому зображені наречені в 90-ті, та замість їхніх обличь Леся прикріпила обличчя Наді та Міші.
Також фани звернули увагу на те, як Кацурін змінився. Так, на спільному знімку з Надею та Лесею Кацурін, який надає перевагу короткій стрижці раптом постав з довгим волоссям. Чи то Міша вдався до фотошопу, чи то дійсно спробував освіжити образ, невідомо. Проте юзери зазначили, що Кацуріну і такий стиль личить.
Нагадаємо, раніше Надія Дорофєєва та Міша Кацурін показали оригінальний торт, який був на їхньому весіллі. З притаманним почуттям гумору пари й солодку страву на своєму святі вони зробили з приколом.
Читайте також:
- Потап опинився в Одесі під час ракетного обстрілу і показався на вулицях міста
- Джордж Клуні закликав знищити ПВК "Вагнер" і розповів, як терористів навчають катувати людей
- Віталій Козловський довів до сліз відео, де складає присягу, перш ніж вирушити на фронт
- 65-річний Дольф Лундгрен одружився з молодшою на 38 років фітнес-тренеркою
- Ані Лорак у затісному купальнику стала посміховиськом у Мережі: "Гладка і дерев'яна"