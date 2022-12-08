Міша Кацурін вперше з'явився у відео Наді Дорофєєвої на пісню, яку вони написали разом

Українська співачка Надя Дорофєєва та блогер, ресторатор та ведучий Міша Кацурін представили композицію "Щоб не було", над якою працювали разом.

Також Кацурін знявся у лірик-відео до пісні Наді. Сама Дорофєєва цю роботу назвала "творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя".

"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", – розповіла про сенс пісні виконавиця.

Як відомо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін розсекретили свої стосунки у квітні цього року. Перед цим Дорофєєва та шоумен Володимир Дантес оголосили, що офіційно розлучаються, а наступного дня ресторатори Міша та Даша Кацуріни повідомили про розрив. Згодом з'ясувалося, що Дорофєєва почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а Дантес – з Дашею Кацуріною.

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