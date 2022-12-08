Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міша Кацурін вперше з'явився у відео Наді Дорофєєвої на пісню, яку вони написали разом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міша Кацурін вперше з'явився у відео Наді Дорофєєвої на пісню, яку вони написали разом

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Закохані представили композицію "Щоб не було".

Українська співачка Надя Дорофєєва та блогер, ресторатор та ведучий Міша Кацурін представили композицію "Щоб не було", над якою працювали разом.

Також Кацурін знявся у лірик-відео до пісні Наді. Сама Дорофєєва цю роботу назвала "творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя".

"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", – розповіла про сенс пісні виконавиця.

Як відомо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін розсекретили свої стосунки у квітні цього року. Перед цим Дорофєєва та шоумен Володимир Дантес оголосили, що офіційно розлучаються, а наступного дня ресторатори Міша та Даша Кацуріни повідомили про розрив. Згодом з'ясувалося, що Дорофєєва почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а Дантес – з Дашею Кацуріною.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
203
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація