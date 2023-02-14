Міша Кацурін захопив романтичними поцілунками з Надею Дорофєєвою на камеру

Бізнесмен ніжно привітав кохану з Днем закоханих.
Ресторатор Міша Кацурін замилував Мережу спільними кадрами зі співачкою Надею Дорофєєвою.
До Дня закоханих на своїй сторінці в Instagram бізнесмен додав добірку світлин з виконавицею з власного архіву. На усіх фото Кацурін та Дорофєєва демонстрували свої почуття та цілувалися.
"Не відривався би ні на секунду", - зворушливо підписав кадри зі співачкою ресторатор.
Дорофєєва відреагувала на милу публікацію свого бойфренда у коментарях. Виконавиця написала "Міша" та додала емоджи зі сльозами та розбите червоне сердечко, натякнувши, що її дуже зворушив пост коханого. До того ж, Надя зробила репост фото у сторіз на своїй сторінці.
Нагадаємо, у День закоханих Григорій Решетнік також поділився романтичними кадами з дружиною Христиною, які були зроблені 12 років тому.
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