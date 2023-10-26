Міша Кацурін замилував відео, на якому Дорофєєва бавиться з його 2-річним сином

Ресторатор і музикант Міша Кацурін разом зі співачкою Надею Дорофєєвою показали, як проводять ранок з дітьми від ексдружини Міші Даші Кацуріної.

Відео Міша Кацурін опублікував у своєму Instagram. У сторіз Міша записує музичну композицію, а потім у кадрі з'являється його син від попереднього шлюбу, 2-річний Іван.

У певний момент дружина Кацуріна Надя Дорофєєва підходить до хлопчика і починає бавитися разом з ним. До речі, артистку фани побачать не в звабливому образі, як звикли, а у звичайному домашньому одязі – у бузковому худі. Разом з Іваном Надя підходить до синтезатора, де малюк намагається натискати на клавіші, а потім вони обіймаються.

Бадьорий ранок український ресторатор коротко охарактеризував як "легка домашня очманілість", відмітивши на сторіз свою дружину Дорофєєву.

Кацурін показав на відео, як Дорофєєва бавиться з його сином

Цікаво, що раніше у фотоблогу Кацурін показав не лише маленького Івана, а й 7-річну доньку Сашу від ексшлюбу з Кацуріною. Втім, згодом чомусь видалив кадр з дівчинкою. Тим не менш, стало зрозуміло, що Кацурін і Дорофєєва проводять час з його обома дітьми від попередніх стосунків ресторатора.

Нагадаємо, що нещодавно ексдружина Міші Даша Кацуріна теж показувала як проводить час зі своїми дітьми та бойфрендом, шоуменом Володимиром Дантесом. Разом вони гуляли в парку й пообідали.

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