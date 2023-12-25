Міша Кацурін здивував неочікуваною зміною образу і заколядував Євгенові Клопотенку

Чоловік Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін здивував шанувальників своїм неочікуваним перевтіленням і акторськими здібностями.

З нагоди Святвечора Міша вбрався у традиційний одяг, надягнув високу шапку з хутра й кожух. До слова, інших дійових осіб з вертепу грали його друзі – українські підприємці та блогери. Серед них був і друг родини Дорофєєвої і Кацуріна – Антон Птушкін, який перевтілився на час вистави у лікаря.

Міша Кацурін

Всі гуртом вони відтворили справжню українську коляду з головними дійовими особами – "Дідом" і "Козою". Вертеп ходив у серці столиці до різних осель і влаштовував магічне дійство. Міша Кацурін був у ролі пана. Його друзі також перевтілилися у казкові образи й розігрували комічні й іронічні сценки. Зокрема, вони відтворили водіння Кози під українські колядки.

Міша Кацурін

Міша Кацурін

Загалом все відбулося в найкращих традиціях. Під час вистави була гра на бубні у виконанні Міші, святковий вертеп у руках, смерть Кози і її оживлення за допомогою Священника та Ворожки, а також багато співу.

Міша Кацурін змінив образ й долучився до вертепу

До слова, такий зірковий вертеп завітав і до оселі кулінара Євгена Клопотенка. Шеф-кухар у цю мить саме святкував Різдво за великим родинним столом. Всі гості були неймовірно щасливі від побаченого дійства. Насамкінець Євген почастував усіх горілкою.

Міша Кацурін

Втім, вертеп не був виключно різдвяними веселощами. Цього разу Кацурін разом з друзями збирали кошти на потреби військових. Так, своєрідна ритуальна вистава за вечір назбирала понад 200 тис грн на 17-ту окрему танкову бригаду.

Міша Кацурін

Повечерявши з друзями-колядниками після вертепу Міша Кацурін повернувся додому до найрідніших. Зокрема, він зустрів Різдво з дружиною Надею Дорофєєвою, мамою й бабусею й показав спільні атмосферні фото.

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