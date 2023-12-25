Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міша Кацурін здивував неочікуваною зміною образу і заколядував Євгенові Клопотенку

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
635
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міша Кацурін здивував неочікуваною зміною образу і заколядував Євгенові Клопотенку

Міша Кацурін

Ресторатор долучився до вертепу з благодійною метою.

Чоловік Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін здивував шанувальників своїм неочікуваним перевтіленням і акторськими здібностями.

З нагоди Святвечора Міша вбрався у традиційний одяг, надягнув високу шапку з хутра й кожух. До слова, інших дійових осіб з вертепу грали його друзі – українські підприємці та блогери. Серед них був і друг родини Дорофєєвої і Кацуріна – Антон Птушкін, який перевтілився на час вистави у лікаря.

Міша Кацурін / ©
Міша Кацурін

Всі гуртом вони відтворили справжню українську коляду з головними дійовими особами – "Дідом" і "Козою". Вертеп ходив у серці столиці до різних осель і влаштовував магічне дійство. Міша Кацурін був у ролі пана. Його друзі також перевтілилися у казкові образи й розігрували комічні й іронічні сценки. Зокрема, вони відтворили водіння Кози під українські колядки.

Міша Кацурін / ©
Міша Кацурін
Міша Кацурін / ©
Міша Кацурін

Загалом все відбулося в найкращих традиціях. Під час вистави була гра на бубні у виконанні Міші, святковий вертеп у руках, смерть Кози і її оживлення за допомогою Священника та Ворожки, а також багато співу.

Міша Кацурін змінив образ й долучився до вертепу

Міша Кацурін змінив образ й долучився до вертепу

До слова, такий зірковий вертеп завітав і до оселі кулінара Євгена Клопотенка. Шеф-кухар у цю мить саме святкував Різдво за великим родинним столом. Всі гості були неймовірно щасливі від побаченого дійства. Насамкінець Євген почастував усіх горілкою.

Міша Кацурін / ©
Міша Кацурін

Втім, вертеп не був виключно різдвяними веселощами. Цього разу Кацурін разом з друзями збирали кошти на потреби військових. Так, своєрідна ритуальна вистава за вечір назбирала понад 200 тис грн на 17-ту окрему танкову бригаду.

Міша Кацурін / ©
Міша Кацурін

Повечерявши з друзями-колядниками після вертепу Міша Кацурін повернувся додому до найрідніших. Зокрема, він зустрів Різдво з дружиною Надею Дорофєєвою, мамою й бабусею й показав спільні атмосферні фото.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
635
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація