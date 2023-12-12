Міша Кацурін зворушив незвичним подарунком від Наді Дорофєєвої: "Мріяв про такий з універа"

Чоловік зірки вже похизувався ним на її сольному концерті.
Українська співачка Надя Дорофєєва здійснила давню мрію свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.
Так, знаменитість подарувала обранцю коштовну американську гітару Gibson Les Paul 2011 року. Виявляється, з цим подарунком Міша вже виступав на сцені під час київського сольного концерту Наді. Про це ресторатор повідомив у своєму фотоблогу.
До слова, Кацурін був здивований тим, як його дружина змогла віднайти коштовний музичний інструмент. Оскільки вона має досить щільний концертний графік.
"Як? Я бачив скільки часу займає підготовка до сольного концерту. У людини не було часу на обід, а така гітара не продається просто в магазині, тут конкретно треба займатися пошуками. Тобто на обід часу не було, а на Les Paul було?", - з подивом написав Міша.
До речі, чоловік Наді зізнався, що це вже не перша мрія, яку здійснила його "крихітна Надя". І описав грандіозні сценічні здобутки артистки.
"За одну маленьку суботу крихітна Надя зібрала величезну Stereo Plaza, дала фантастичне шоу, від якого і досвідчені присіли, зібрала 3 мільйони гривень на підтримку "Азову", а також здійснила мрію свого чоловіка. Вже не першу", - поділився Кацурін.
Насамкінець Міша замилував своїх шанувальників ніжними компліментами, адресованими його дружині.
"Є люди, внутрішнє світло яких настільки потужне, що осяює не тільки близьких, а взагалі всіх і все навкруги. Мені пощастило знати одну таку людину. Люблю, пишаюся та дякую", - розчулив ресторатор.
Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва 9 грудня відіграла свій сольний концерт у Києві. На запальне шоу прийшло безліч зіркових гостей, які допомогли зібрати 3 млн грн на потреби полку "Азов". Як минула довгоочікувана подія – дивіться у фоторепортажі.
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