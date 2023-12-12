Міша Кацурін зворушив незвичним подарунком від Наді Дорофєєвої: "Мріяв про такий з універа"

Українська співачка Надя Дорофєєва здійснила давню мрію свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

Так, знаменитість подарувала обранцю коштовну американську гітару Gibson Les Paul 2011 року. Виявляється, з цим подарунком Міша вже виступав на сцені під час київського сольного концерту Наді. Про це ресторатор повідомив у своєму фотоблогу.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

До слова, Кацурін був здивований тим, як його дружина змогла віднайти коштовний музичний інструмент. Оскільки вона має досить щільний концертний графік.

"Як? Я бачив скільки часу займає підготовка до сольного концерту. У людини не було часу на обід, а така гітара не продається просто в магазині, тут конкретно треба займатися пошуками. Тобто на обід часу не було, а на Les Paul було?", - з подивом написав Міша.

Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

До речі, чоловік Наді зізнався, що це вже не перша мрія, яку здійснила його "крихітна Надя". І описав грандіозні сценічні здобутки артистки.

"За одну маленьку суботу крихітна Надя зібрала величезну Stereo Plaza, дала фантастичне шоу, від якого і досвідчені присіли, зібрала 3 мільйони гривень на підтримку "Азову", а також здійснила мрію свого чоловіка. Вже не першу", - поділився Кацурін.

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін. Фото: alinallvv

Насамкінець Міша замилував своїх шанувальників ніжними компліментами, адресованими його дружині.

"Є люди, внутрішнє світло яких настільки потужне, що осяює не тільки близьких, а взагалі всіх і все навкруги. Мені пощастило знати одну таку людину. Люблю, пишаюся та дякую", - розчулив ресторатор.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва 9 грудня відіграла свій сольний концерт у Києві. На запальне шоу прийшло безліч зіркових гостей, які допомогли зібрати 3 млн грн на потреби полку "Азов". Як минула довгоочікувана подія – дивіться у фоторепортажі.

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