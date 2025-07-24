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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2424
Час на прочитання
2 хв

Міша Кацурін після масового отруєння звернувся до постраждалих: як інцидент вплине на меню ресторану

Ресторатор розповів усі деталі про спалах інфекції у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міша Кацурін

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Український ресторатор Міша Кацурін прокоментував ситуацію з масовим отруєнням у його закладі "Китайський привіт", який він нещодавно відкрив у Львові.

За словами бізнесмена, разом з ним із симптомами гострого отруєння до лікарів звернулося 118 людей. Він додав, що спільною стравою для всіх потерпілих був чізкейк, у кремі якого є сирі яйця — і саме в таких умовах комфортно розмножується сальмонела. Після численних перевірок це підтвердилося: причиною спалаху стала саме ця бактерія.

"Звітую по львівській ситуації: 118 гостей захворіли (зі мною 119). Медіа пишуть про 75, але їх більше. Ми на контакті з кожним. 46 людей ще в лікарні, але до кінця тижня більшість, слава Богу, вже буде вдома. Чим отруїлися: всі постраждалі їли сінгапурський чізкейк. Там крем з яєць, де чудово почувається сальмонела, а температури запікання менше 70 градусів недостатньо, щоб цю сальмонелу вбити. Заключення лабораторій: продукти – чисто, два кухаря – сальмонельоз. Обидва ці кухаря також їли цей чізкейк, тому носії вони чи також потерпілі ми не знаємо. Висновок: як саме сальмонела потрапила в чізкейк достеменно невідомо. Кондитери здорові, ті яйця, які лабораторія забрала на тест — стерильні. Тим не менш, якось потрапила. Можливо, з іншого лотка яєць", — йдеться у дописі Кацуріна в Instagram.

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

У своєму зверненні він щиро вибачився перед усіма, хто постраждав, і запевнив, що зробить усе можливе, аби уникнути схожих випадків у майбутньому.

"Я ще раз хочу перепросити у кожного, хто постраждав. Ми зробили всі висновки. Ми станемо кращою версією себе й зробимо все, щоб виправдати вашу любов", — додав ресторатор.

Зараз ресторатор посилено працює над усуненням усіх помилок, на які вказала Держпродспоживслужба та допомагає тим, хто отруївся. Ба більше, Міша повідомив, що сінгапурський чізкейк, який і спричинив спалах кишкової інфекції, вже усунуто з меню його закладів.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк теж зіткнувся з гострим отруєнням і розповів про симптоми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2424
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