Міша Кацурін після отруєння у власному ресторані показався на відпочинку з Дорофєєвою

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / © elle.ua

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Український ресторатор Міша Кацурін, який нещодавно опинився у центрі скандалу з масовим отруєнням у своєму закладі, поділився кадрами затишного відпочинку з дружиною — співачкою Надею Дорофєєвою.

Так, після виписки з лікарні у Львові Кацурін вирушив із коханою на природу, аби відновити сили. Пара обрала спокійне усамітнення серед зелені — подалі від галасливих і напружених буднів. У своєму Instagram Міша опублікував фото, де Надя сидить у саду та насолоджується чаєм з піали просто неба. Щоб набратися сил закохані облаштували чайну церемонію без зайвих очей. Останнім часом зірки регулярно обирають саме такий вид відпочинку.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/misha_katsurin

До слова, раніше на стан свого здоров'я скаржився не лише Міша Кацурін. Сама артистка тижнями раніше також опинилася під крапельницями. Вона вийшла на зв'язок з палати й повідомила причину свого виснаження.

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Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров з Іриною Білик показав свій відпочинок на природі з шашликами.