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Міша Кацурін після отруєння у власному ресторані показався на відпочинку з Дорофєєвою
Подружжя віднаходить спокій на природі.
Український ресторатор Міша Кацурін, який нещодавно опинився у центрі скандалу з масовим отруєнням у своєму закладі, поділився кадрами затишного відпочинку з дружиною — співачкою Надею Дорофєєвою.
Так, після виписки з лікарні у Львові Кацурін вирушив із коханою на природу, аби відновити сили. Пара обрала спокійне усамітнення серед зелені — подалі від галасливих і напружених буднів. У своєму Instagram Міша опублікував фото, де Надя сидить у саду та насолоджується чаєм з піали просто неба. Щоб набратися сил закохані облаштували чайну церемонію без зайвих очей. Останнім часом зірки регулярно обирають саме такий вид відпочинку.
До слова, раніше на стан свого здоров'я скаржився не лише Міша Кацурін. Сама артистка тижнями раніше також опинилася під крапельницями. Вона вийшла на зв'язок з палати й повідомила причину свого виснаження.
Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров з Іриною Білик показав свій відпочинок на природі з шашликами.