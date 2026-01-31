- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
Міша Кацурін показав, як зводив Надю Дорофєєву на романтичне побачення
Парочка провела вечір лише удвох.
Ресторатор та музикант Міша Кацурін показав, як зводив співачку Надю Дорофєєву на романтичне побачення.
У подружжя доволі насичений робочий графік. Міша Кацурін займається підприємницькою діяльністю, а артистка – творчістю. Та в такому шаленому ритмі життя закохані знаходять час одне для одного.
Зокрема, днями Міша Кацурін зводив Надю Дорофєєву на романтичне побачення. Про це ресторатор розповів в Instagram-stories, а також опублікував фото, як вони з дружиною проводили вечір удвох та насолоджувалися компанією одне одного в одному з закладів Києва.
На знімку закохані ніжно тримались за руки. Судячи з безлічі келихів, можна припустити, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін побували на дегустації смачних напоїв.
"На побаченні", - коротко підписав світлини ресторатор.
Зазначимо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін розсекретили свої стосунки на початку літа 2022 року. Вже в червні 2023-го парочка офіційно уклала шлюб та зіграла весілля в Києві.
Нещодавно співачка та ресторатор насолоджувалися зимовим відпочинком у Карпатах. Компанію подружжю склали діти Міші Кацуріна – донька Саша та син Ваня.