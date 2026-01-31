Міша Кацурін показав, як зводив Надю Дорофєєву на романтичне побачення

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва / © Кінотеатр "Оскар"

Ресторатор та музикант Міша Кацурін показав, як зводив співачку Надю Дорофєєву на романтичне побачення.

У подружжя доволі насичений робочий графік. Міша Кацурін займається підприємницькою діяльністю, а артистка – творчістю. Та в такому шаленому ритмі життя закохані знаходять час одне для одного.

Зокрема, днями Міша Кацурін зводив Надю Дорофєєву на романтичне побачення. Про це ресторатор розповів в Instagram-stories, а також опублікував фото, як вони з дружиною проводили вечір удвох та насолоджувалися компанією одне одного в одному з закладів Києва.

На знімку закохані ніжно тримались за руки. Судячи з безлічі келихів, можна припустити, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін побували на дегустації смачних напоїв.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва на побаченні / © instagram.com/misha_katsurin

"На побаченні", - коротко підписав світлини ресторатор.

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін розсекретили свої стосунки на початку літа 2022 року. Вже в червні 2023-го парочка офіційно уклала шлюб та зіграла весілля в Києві.

Нещодавно співачка та ресторатор насолоджувалися зимовим відпочинком у Карпатах. Компанію подружжю склали діти Міші Кацуріна – донька Саша та син Ваня.