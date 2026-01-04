- Дата публікації
Міша Кацурін похизувався родинним відпочинком з Надею Дорофєєвою та двома дітьми в Карпатах
Ресторатор показав, як вони всі разом проводили час.
Українська співачка Надя Дорофєєва насолоджується відпочинком з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його двома дітьми в Карпатах.
Якщо ж виконавиця вирішила особливо не ділитися контентом з відпустки, то її обранець показав, як вони разом проводять час. Зокрема, сімейство насолодилося лазнею.
Заклад був доволі тематичним. На підлозі було безліч копиць сіна, на які можна було прилягти та відпочити. Аби нічого не кололо, вони були застелені простирадлами. Надя Дорофєєва та донька Кацуріна Саша залюбки там відпочивали.
Звичайно ж, сімейство парилось в лазні. Діти Міші Кацуріна залюбки долучились до таких активностей.
Після лазні на них чекав ще один особливий відпочинок. Вони купилась в чані просто неба. До речі, аромати там були просто неймовірні. До чану були додані гілки ялинки, а також нарізані цитрусові.
