Міша Кацурін похизувався родинним відпочинком з Надею Дорофєєвою та двома дітьми в Карпатах

Ресторатор показав, як вони всі разом проводили час.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська співачка Надя Дорофєєва насолоджується відпочинком з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, та його двома дітьми в Карпатах.

Якщо ж виконавиця вирішила особливо не ділитися контентом з відпустки, то її обранець показав, як вони разом проводять час. Зокрема, сімейство насолодилося лазнею.

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Заклад був доволі тематичним. На підлозі було безліч копиць сіна, на які можна було прилягти та відпочити. Аби нічого не кололо, вони були застелені простирадлами. Надя Дорофєєва та донька Кацуріна Саша залюбки там відпочивали.

Діти Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Діти Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Звичайно ж, сімейство парилось в лазні. Діти Міші Кацуріна залюбки долучились до таких активностей.

Після лазні на них чекав ще один особливий відпочинок. Вони купилась в чані просто неба. До речі, аромати там були просто неймовірні. До чану були додані гілки ялинки, а також нарізані цитрусові.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін та його діти / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін та його діти / © instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, наразі зірка "Левів на джипі" Валік Міхієнко насолоджується відпочинком у Буковелі. Там гуморист вже встиг освідчитися обраниці.

