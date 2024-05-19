Міша Крупін оголосив про закриття "Корупції" і назвав причину: "Більше не почуєте "чорний чемоданчик"

Український співак Міша Крупін оголосив про закриття гурту "Корупція", солістом якої він був.

Музикант пояснив, що його контракт з лейблом Papa Music завершився. Вони намагалися домовитися про подальшу співпрацю, однак не змогли дійти згоди. Тож, проєкт "Корупція" припиняє своє існування. Артист також додав, що більше не виконуватиме пісні зі старого репертуару, адже лейбл заборонив це робити.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"Через те, що після закінчення договору з лейблом Papa Music ми не змогли домовитись про подальшу співпрацю, лейбл заборонив мені співати пісні проєкту "Корупція". Тобто "Корупції" більше немає, і ви більше не почуєте "чорний чемоданчик" у моєму виконанні", - пояснив музикант.

Однак Крупін таки потішив прихильників новиною. Зокрема, він розпочинає свою сольну кар'єру і планує й надалі випускати пісні.

"Чекайте на нові пісні, все тільки починається", - зазначив артист.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Нагадаємо, минулого року Papa Music потрапляв на шпальти з гучними заголовками. Зокрема, в лейбла був серйозний скандал з підопічним, співаком Wellboy. Артист достроково розірвав контракт із Papa Music та продовжував без відповідного дозволу виконувати пісні, права на які не мав. Врешті, лейбл подав позов до суду і виграв справу. Wellboy мав виплатити Papa Music 300 тисяч доларів. Утім, вони владнали конфлікт. Співак повернувся до лейбла та нещодавно розкрив подробиці їхнього примирення.

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