Міша Крупін після мобілізації показав, як минають його навчання: "Все життя мріяв"

Відомий український співак Міша Крупін після вступу до лав ЗСУ показався на військових навчаннях.

У своєму фотоблогу артист вийшов на зв'язок у формі, яку отримав нещодавно. Він повідомив, що зараз тривають навчання разом з іншими новоприбулими до армії. Тим не менш, зірка не втратив почуття гумору й під кумедним фото написав: "Коли все життя потай мріяв про навчання, риття окопів і нічні тривоги".

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Так, співак разом з іншими військовими почав поступово опановувати необхідні навички. І днями він показав, як вночі вони вирушили на тренування. До слова, у перервах між завданнями Крупін навіть взявся підіймати дух побратимам своєю музикою на губній гармошці.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

До речі, Міша також висловився і про концертну діяльність. Перш за все, співак заявив, що всі заплановані ним концерти відбудуться. Так само надалі він намагатиметься відпрошуватися зі служби, щоб потішити фанів своїми хітами.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що гуморист Ігор Ласточкін також став на захист України. Шоумен вже розкрив, де саме служить.