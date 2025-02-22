Міша Крупін після мобілізації показав, як минають його навчання: "Все життя мріяв"

Артист також висловився про концертну діяльність.
Відомий український співак Міша Крупін після вступу до лав ЗСУ показався на військових навчаннях.
У своєму фотоблогу артист вийшов на зв'язок у формі, яку отримав нещодавно. Він повідомив, що зараз тривають навчання разом з іншими новоприбулими до армії. Тим не менш, зірка не втратив почуття гумору й під кумедним фото написав: "Коли все життя потай мріяв про навчання, риття окопів і нічні тривоги".
Так, співак разом з іншими військовими почав поступово опановувати необхідні навички. І днями він показав, як вночі вони вирушили на тренування. До слова, у перервах між завданнями Крупін навіть взявся підіймати дух побратимам своєю музикою на губній гармошці.
До речі, Міша також висловився і про концертну діяльність. Перш за все, співак заявив, що всі заплановані ним концерти відбудуться. Так само надалі він намагатиметься відпрошуватися зі служби, щоб потішити фанів своїми хітами.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що гуморист Ігор Ласточкін також став на захист України. Шоумен вже розкрив, де саме служить.