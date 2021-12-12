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Міша Крупін пригадав, як йому заплатили за виступ міченими грошима

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Міша Крупін пригадав, як йому заплатили за виступ міченими грошима

Міша Крупін та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Зі співаком колись сталася курйозна ситуація.

Український музикант та соліст гурту "КОРРУПЦИЯ" Міша Крупін часто дає концерти на різних корпоративах.

Зокрема, у програмі "Світське життя" музикант розповів, що його часто запрошуються виступати на святі День Національної поліції України. Втім, Міша зазвичай і не здогадується, для кого саме співатиме.

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1
Міша Крупін / instagram.com/mishakrupin1

"Коли мене запрошують, то я й не знаю, які саме працівники запрошують. Я можу лише здогадуватися завдяки коштам, які я отримав за свій виступ", - говорить артист.

До слова, Міша пригадав, що йому якось за виступ заплатили міченими грошима. Він про це дізнався лише тоді, коли пішов обмінювати валюту.

"Я приходжу обмінювати гроші. Я мені говорять, у вас мічені гроші. Мені сказали, що ці гроші використовують поліціянти", - пригадав артист.

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