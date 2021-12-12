Міша Крупін пригадав, як йому заплатили за виступ міченими грошима

Зі співаком колись сталася курйозна ситуація.
Український музикант та соліст гурту "КОРРУПЦИЯ" Міша Крупін часто дає концерти на різних корпоративах.
Зокрема, у програмі "Світське життя" музикант розповів, що його часто запрошуються виступати на святі День Національної поліції України. Втім, Міша зазвичай і не здогадується, для кого саме співатиме.
"Коли мене запрошують, то я й не знаю, які саме працівники запрошують. Я можу лише здогадуватися завдяки коштам, які я отримав за свій виступ", - говорить артист.
До слова, Міша пригадав, що йому якось за виступ заплатили міченими грошима. Він про це дізнався лише тоді, коли пішов обмінювати валюту.
"Я приходжу обмінювати гроші. Я мені говорять, у вас мічені гроші. Мені сказали, що ці гроші використовують поліціянти", - пригадав артист.
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