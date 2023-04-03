Міша Крупін розіграв на аукціоні свою найдорожчу гітару, щоб допомогти ЗСУ

Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін дав концерт у Києві, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України.

Виконавець разом зі своїм колективом провів між піснями благодійний аукціон. Особливим лотом стала колекційна гітара Крупіна, яку йому подарувала на 40-річчя бабуся.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/corruption.official

"Я мріяв про цю гітару, адже вона дуже легка, тож бабуся Циля, яка, власне, ще з дитинства найбільше підтримувала всі мої музичні починання, на 40-річчя здійснила цю мрію – подарувала мені цю крутющу гітару. Ця гітара, до речі, зі мною об’їздила всю Україну! Саме на ній я грав під час свого найпершого великого туру. Але наскільки б дорогою вона не була для мене, я без роздумів віддав її на благодійний аукціон. Адже насправді гітари зараз — це просто ніщо в порівнянні з життям наших хлопців", - розповів про інструмент музикант.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/corruption.official

Гітару вдалося продати з молотка за 140 тисяч гривень. Зібрані кошти Крупін перерахує на придбання пікапу для захисників, які зараз воюють на Запорізькому напрямку. Також музикант додав, що після перемоги сподівається перекупити гітару назад.

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