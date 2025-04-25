Міша Крупін розсекретив, в якому батальйоні служить і чим тішить побратимів у вільний час

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

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Відомий український співак Міша Крупін після вступу до лав ЗСУ розповів подробиці про свою службу.

Виконавець боронить Україну від окупантів від лютого 2025 року. Проте лише зараз наважився розсекретити напрямок, де воює. За словами Крупіна, свій державний обов'язок він виконує в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд", який спеціалізується на розвідці та виконанні ударних завдань. Артист зізнається, що підготовка тривала близько двох місяців.

"Служба почалася 2025 року в 413-му окремому батальйоні "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ. Підготовка тривала, здавалося, два місяці, але повних — півтора", — зазначив Міша Крупін в коментарі "Нашому Радіо".

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Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

Крім того, зірка-воїн зізнався, що не покидав свою улюблену справу. Тож водночас продовжує підіймати бойовий дух побратимів своєю творчістю. Зокрема, виконує різні композиції на гітарі у вільний від завдань час.

"Я поїхав і взяв із собою гітару. У нас були такі вечірні концерти", — зізнався виконавець.

Також Крупін закликав не боятися вступати до лав ЗСУ: "Просто раджу долучитися, не боятися, бо боятися Збройних Сил наших мають вороги, росіяни, ніяк не наші громадяни. У ЗСУ дуже добре ставляться до людей, які прийшли самі. Тому я раджу йти самостійно".

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець Іван Пелих, який є сином ведучого Ігоря Пелиха, одружився та показав весілля у Києві.