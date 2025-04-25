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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Міша Крупін розсекретив, в якому батальйоні служить і чим тішить побратимів у вільний час

Артист зізнався, як поєднує захист України та свої творчі прояви.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міша Крупін

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

Відомий український співак Міша Крупін після вступу до лав ЗСУ розповів подробиці про свою службу.

Виконавець боронить Україну від окупантів від лютого 2025 року. Проте лише зараз наважився розсекретити напрямок, де воює. За словами Крупіна, свій державний обов'язок він виконує в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд", який спеціалізується на розвідці та виконанні ударних завдань. Артист зізнається, що підготовка тривала близько двох місяців.

"Служба почалася 2025 року в 413-му окремому батальйоні "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ. Підготовка тривала, здавалося, два місяці, але повних — півтора", — зазначив Міша Крупін в коментарі "Нашому Радіо".

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

Крім того, зірка-воїн зізнався, що не покидав свою улюблену справу. Тож водночас продовжує підіймати бойовий дух побратимів своєю творчістю. Зокрема, виконує різні композиції на гітарі у вільний від завдань час.

"Я поїхав і взяв із собою гітару. У нас були такі вечірні концерти", — зізнався виконавець.

Також Крупін закликав не боятися вступати до лав ЗСУ: "Просто раджу долучитися, не боятися, бо боятися Збройних Сил наших мають вороги, росіяни, ніяк не наші громадяни. У ЗСУ дуже добре ставляться до людей, які прийшли самі. Тому я раджу йти самостійно".

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець Іван Пелих, який є сином ведучого Ігоря Пелиха, одружився та показав весілля у Києві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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