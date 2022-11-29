Міша Крупін шокував реакцією першої дружини-росіянки на війну: "Каже, ви самі себе обстрілюєте"

Співак Міша Крупін розповів про першу дружину, яка живе в РФ, зокрема, виконавець пригадав її реакцію на початок повномасштабної війни в Україні.

Артист розповів, що екскохана зателефонувала йому першого дня. Утім, її реакція просто шокувала музиканта. Вона заявила, що "не все так однозначно" і "українці самі себе обстрілюють". Міша не церемонився з колишньою, а послав її куди подалі.

"Перша дружина мені зателефонувала першого дня і каже: "Не все так однозначно". І потім каже: "Слухай, ну ви там самі себе обстрілюєте". А я кажу: "Ти що, йоб**та?". Я так і сказав. І все, розмова з нею закінчився, і більше ми не спілкувалися. До речі, її чоловіку прийшла повістка, як мені розповіли", - поділився Крупін в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

До слова, музикант має від першої дружини сина. Хлопець нині перебуває в Ізраїлі, куди поїхав ще 2016 року. Там він служить в армії.

Крупін також став названим батьком доньки першої дружини. Утім, Міша зізнався, що не спілкується з нею.

"Дуже сухо, я з нею там... декілька слів, але я не спілкуюся. Я до неї нормально ставлюся, але ми не спілкуємося", - розповів артист.

Зазначимо, з першою дружиною артист одружився у 20 років. Утім, їхні стосунки не склалися. Пара розлучилася. Як пояснив тоді Михайло, сімейне життя заважало його творчості.

Нагадаємо, перша дружина чоловіка Камалії теж живе у Росії. Раніше Мохаммад Захур розповідав про її позицію щодо війни, яку в Україні розв'язала Росія.

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