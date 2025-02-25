Міша Крупін склав присягу в третю річницю повномасштабної війни: "Служу українському народу"

Відомий український співак Міша Крупін після вступу до лав ЗСУ офіційно склав присягу.

Сталося це символічно 24 лютого, у третю річницю повномасштабної війни в Україні. Як поділився артист в Instagram-stories, день став для нього важливим та неабияк емоційним.

Окрім того, виконавець звернувся до українців. Міша Крупін подякував за неймовірну підтримку ЗСУ та його особисто. Співак говорить, що йому неабияк приємно. Наостанок виконавець додав, що все буде Україна!

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"Сьогодні (24 лютого – прим. ред.) важливий та емоційний день у всіх аспектах. Я склав присягу, тому вже офіційно служу українському народу. І хотів сказати, що підтримка наших Збройних сил – це дуже-дуже важливо. І мені, до речі, дуже приємно, що ви всі мене підтримуєте. Дякую вам усім! Все буде Україна!" – поділився артист.

Зазначимо, минулого тижня Міша Крупін оголосив, що нарешті офіційно долучився до лав ЗСУ. Ще влітку 2024-го артист планував піти служити добровольцем. Однак тоді виникли певні негаразди, коли Крупін проходив ВЛК. Та нарешті артист офіційно став військовослужбовцем. Нещодавно співак показував, як минають його навчання.

Читайте також: