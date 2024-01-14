Міша Крупін відверто розповів про 21-річного сина, який має наміри стати військовим в Ізраїлі

Артист поділився, як ставиться до рішення Давида.
Лідер українського гурту "Корупція" Міша Крупін зізнався, що його син Давид прагне стати військовим в Ізраїлі, де триває війна.
Зокрема, знаменитість поділився, що 21-річний син наразі служить в ізраїльській армії і у майбутньому хоче пов'язати своє життя з військовою справою. Зокрема, підписати контракт і стати професійним військовим в Ізраїлі.
"Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково", - розповів Крупін в інтерв'ю Євгену Фешаку.
За словами співака, вони у гарних стосунках з Давидом і часто обговорюють поточні події в обох країнах і його майбутнє.
"Ми спілкуємося час від часу. У нас класні стосунки. Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав що там відбувається. І загалом у нас постійні розмови щодо його майбутнього", - зазначив зірка.
До того ж Міша відповів, чи поділяє бажання сина стати військовим під час гострої фази війни в Ізраїлі. Співак не дав однозначної відповіді, але підкреслив, що Давид також займається музикою і пише пісні різними мовами.
"З одного боку я постійно йому щось все життя розповідаю. Він займається творчістю. Пише пісні. Раніше писав російською. Останні пісні його були українською, на івриті, англійською пише. Це поки не комерційно", - додав Міша.
Зазначимо, син артиста Давид вже п'ять років проживає в Ізраїлі. Він виїхав з РФ до Ізраїлю, коли йому було 16 років за спеціальною програмою для українських євреїв.
Нагадаємо, нещодавно артист Міша Крупін разом із зірками "Кварталу" відвідав українських бійців в Чернігові і показався у госпіталях.
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