Міша Крупін відверто розповів про 21-річного сина, який має наміри стати військовим в Ізраїлі

Лідер українського гурту "Корупція" Міша Крупін зізнався, що його син Давид прагне стати військовим в Ізраїлі, де триває війна.

Зокрема, знаменитість поділився, що 21-річний син наразі служить в ізраїльській армії і у майбутньому хоче пов'язати своє життя з військовою справою. Зокрема, підписати контракт і стати професійним військовим в Ізраїлі.

"Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково", - розповів Крупін в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Син Міші Крупіна Давид. Фото: Х Давида Крупіна

За словами співака, вони у гарних стосунках з Давидом і часто обговорюють поточні події в обох країнах і його майбутнє.

"Ми спілкуємося час від часу. У нас класні стосунки. Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав що там відбувається. І загалом у нас постійні розмови щодо його майбутнього", - зазначив зірка.

До того ж Міша відповів, чи поділяє бажання сина стати військовим під час гострої фази війни в Ізраїлі. Співак не дав однозначної відповіді, але підкреслив, що Давид також займається музикою і пише пісні різними мовами.

Син Міші Крупіна Давид. Фото: Х Давида Крупіна

"З одного боку я постійно йому щось все життя розповідаю. Він займається творчістю. Пише пісні. Раніше писав російською. Останні пісні його були українською, на івриті, англійською пише. Це поки не комерційно", - додав Міша.

Зазначимо, син артиста Давид вже п'ять років проживає в Ізраїлі. Він виїхав з РФ до Ізраїлю, коли йому було 16 років за спеціальною програмою для українських євреїв.

Нагадаємо, нещодавно артист Міша Крупін разом із зірками "Кварталу" відвідав українських бійців в Чернігові і показався у госпіталях.

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