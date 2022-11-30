Міша Крупін висловився про зрадника Бардаша, який втік до РФ: "Вату в голові не можна вилікувати"

Український співак Міша Крупін висловився про зрадника Юрія Бардаша, який після початку повномасштабної війни втік до Росії.

Артист розповів, що його колишній продюсер не завжди був прихильником "руського миру". Крупін раніше не помічав у Бардаша проросійські погляди.

"Він не був прихильником "руського миру", тобто такої ідеології, що ми всі маємо бути в одній країні і що ми всі "росіяни"… Я чув від нього якісь там "англосакси" ось такі от штуки", - розповів Крупін в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Юрій Бардаш

Ба більше, коли почалася повномасштабна війна, Бардаш збирав гроші на тепловізор для свого тестя. Крупін сподівався, що його продюсер зрозумів, що Росія – країна-агресорка. Тож, коли Барбаш почав розповідати про "руський мир", співак був шокований такою позицією.

"Після 24 лютого він почав збирати на тепловізор для батька своєї дружини, котрий пішов до тероборони. Я думав, що він все зрозумів, але потім мені почали скидувати ці скріншоти… Я зрозумів, що тепловізор тепловізором, а вата в голові – це не можна вилікувати", - додав Крупін.

Юрій Бардаш

Михайло додав, що Барбаш, ймовірно, вже отримав російський паспорт. Утім, його життя в РФ склалося не так солодко, як він сподівався. Країна-агресорка зустріла зрадника не з обіймами. Нині Бардаш живе у якомусь гуртожитку.

"Я думаю, що так, отримав (ред. – російський паспорт). Я не знаю точно. Останнє, що я чув, що він десь у якому гуртожитку там", - додав Крупін.

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Бардаш втік до Грузії, а згодом – до Росії. Зрадник почав заявляти, що Україна має капітулювати, та підтримувати російських окупантів.

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