Міша Крупін вступив до лав ЗСУ: відомо, на якому напрямку перебуває екслідер гурту "Корупція"

Відомий український співак Міша Крупін стає на захист України.

Про це артист поділився у своєму каналі в соцмережі "Х". Там він зізнався, що після довгих роздумів про службу вступає до лав ЗСУ на добровільній основі.

"Я доброволець. В процесі", - зробив лаконічну заяву екслідер "Корупції".

Також таку інформацію підтвердила продюсерка співака – Юлія Віктор. Зокрема, в коментарі "РБК-Україна" вона поділилася, що зараз Крупін перебуває на стадії підготовки всіх необхідних документів і відповідно проходить необхідні інстанції перед мобілізацією. Так, днями знаменитість проходив ВЛК і готується до додаткових обстежень.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"На даний момент вже чотири дні, як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", - розповіла Юлія.

За даними продюсерки Міші Крупіна, він вже місяць перебуває у Харкові й готовий там приступити до служби.

"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти і мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові - це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", - переказала слова зірки Юлія Віктор.

Нагадаємо, нещодавно Міша Крупін шокував, як йому погрожували кадирівці.

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