Міша Крупін заспівав актуальний хіт про палаючий Кримський міст і передбачив майбутнє Москви

Співак Міша Крупін випустив актуальний трек після приголомшливого вибуху на Кримському мосту, що став святом для усіх українців.

Злободенна музична композиція від лідеру гурту "Корупція" отримала символічну назву "Палає". Новою піснею Крупін поділився на своєму YouTube-каналі.

"Пісня присвячується першій розвідці у світі", - коротко підписав хіт співак.

У треку Крупін заспівав про "бавовну" у Криму та передбачив, що зовсім скоро яскраво запалає і Москва. А ось "тимчасові окупанти" стануть їжею для хробаків.

Шанувальники співака були приємно вражені тим, як вчасно артист запрем'єрив пісню та наскільки актуальними виявилися її слова.

Михайло, це просто мед для вух!

Найкраща пісня на сьогоднні!

Пісня саме вчасно до сьогоднішньої бавовни на Кримському мосту!

Нагадаємо, редакція ТСН.ua показала, як на вибухи на Кримському мосту відреагували інші українські зірки.

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