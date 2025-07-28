Міша Крупін зізнався, як його змінила служба в ЗСУ та як до цього ставляться діти

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

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Відомий український співак Міша Крупін після вступу до лав ЗСУ розповів про внутрішні зміни.

Артист після того, як пішов воювати добровольцем, говорить, що ані краплі не шкодує про своє рішення стати на захист України. Ба більше, у коментарі "Ранок у великому місті" ділиться, що насправді його стан зараз значно покращився. Крім того, його діти також схвально реагують на службу тата та пишаються ним.

"Став менше стресувати й займатися самокопанням. Діти кажуть, що "батя молодець". Донька пишається і коли я приїжджаю, то вона просить мене одягти військову форму, щоб ми погуляли", — зворушив зірка.

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Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

Водночас з такою чіткою громадянською позицією у артиста-військового зріс рівень обурення від тих, хто ухиляється від служби. Свого часу він навіть написав допис, що хотів би піти працювати до ТЦК. За словами Міші, саме після цього на нього зірвалася хвиля хейту, але він не зважає на це.

"Люди шукають відмазки в усьому навколо і транслюють: у них і влада така, і ці такі. А ТЦК – це ті ж хлопці зі Збройних сил, які вже повоювали й таке інше. Я позакривав коментарі. Раніше хейт був пов'язаний з тим, що я нібито піарюся. Я репер і якщо сказав, що йду, то я йду", — зауважив виконавець.

Нагадаємо, Міша Крупін долучився до лав ЗСУ від лютого 2025 року. За останньою інформацією артист перебуває в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд", який спеціалізується на розвідці та виконанні ударних завдань.