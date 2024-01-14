Міша Романова на архівному фото показала, який вигляд з Максом Барських мала 10 років тому

Українська співачка Міша Романова вдалася у спогади та переглянула архівні світлини.

Однією з таких артистка поділилася в Instagram-stories. На архівному знімку співачка була зображена не сама. Поруч із нею сидів виконавець Макс Барських. Також на фото перед камерою позували їхні приятельки Вікторія та Людмила.

До слова, світлина була зроблена 10 років тому, тож можна розгледіти, як артисти змінилися з роками. Судячи з їхнього легкого вбрання, вони позували перед камерою влітку.

Міша Романова та Макс Барських / Фото: instagram.com/misharomanova

"10 років тому", - коротко підписала знімок артистка та додала смайлики.

Зазначимо, Міша Романова та Макс Барських вже тривалий час товаришують. Ба більше, артисти встигли породичатися. Свого часу Барських став хрещеним батьком для сина Міші Романової – Мартіна, а для самої співачки – кумом.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк потішив фанів архівним контентом. Артист показав, який вигляд мав у шкільні роки.

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