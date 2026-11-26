Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Українська співачка Міша Романова після перенесеної операції похизувалася стрункою фігурою в купальнику та показала, як проводить час на морському узбережжі.

Колишня учасниця гурту «ВІА Гра» поділилася новим кадром в Instagram. Для відпочинку артистка обрала чорне бікіні. Вона позувала на скелястому березі просто біля води. Міша спиралася руками на каміння та насолоджувалася сонячними променями. Свій пляжний образ співачка доповнила темними окулярами.

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Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Пляжними кадрами артистка поділилася після того, як нещодавно налякала прихильників новинами про проблеми зі здоров’ям. У середині листопада вона опублікувала фото з лікарняної палати, на якому позувала з катетером у руці. Тоді співачка повідомила, що перенесла хірургічне втручання, однак не стала уточнювати, що саме стало причиною операції.

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Водночас Міша з гумором поставилася до вимушеної паузи у звичному ритмі життя та пожартувала, що змогла знайти час для операції навіть у своєму щільному робочому графіку.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, раніше Міша Романова перенесла операцію та показалася з катетером у руці. Співачка провела насичений листопад у Києві й також заговорила про зміни в особистому житті.

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