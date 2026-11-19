Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Українська співачка Міша Романова перенесла операцію й заінтригувала зізнанням про особисте життя.

У своєму фотоблогу виконавиця підбила проміжні підсумки свого листопада у Києві та зізналася, що за короткий час встигла реалізувати чимало планів. Романова приїхала до столиці, де вийшла на сцену, побувала на важливих зустрічах і побачилася з близькими, з якими давно не мала нагоди провести час.

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Однак серед подій листопада знайшлося місце й для медичного втручання. Співачка повідомила, що перенесла операцію, але не стала розкривати її причину чи подробиці. Водночас артистка з гумором зауважила, що навіть таку серйозну справу вдалося вписати у щільний графік.

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Романова також опублікувала світлину з Центру інноваційних медичних технологій НАН України. На кадрі вона лежить на лікарняному ліжку, а в її руці помітний катетер. Та, схоже, виконавиця після операції почувається добре і вже все лихе позаду.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

«Листопад ще навіть не закінчився, а у мене вже відчуття, ніби я прожила маленьке окреме життя. Встигла вийти на сцену, побувати на важливих зустрічах, зробити операцію (так, у моєму графіку знайшлося місце навіть для такого пункту), пройти справжній марафон б’юті-процедур, побачити дорогих серцю людей, нарешті познайомитися з маленькою принцесою — донечкою моєї подруги, зустрітися з друзями», — поділилася співачка.

Цікаво, що на початку літа Романова вже відвідувала лікарню для планового обстеження та провела там кілька днів. Тоді артистка запевняла, що з її здоров’ям усе гаразд. Чи пов’язана нинішня операція з тим обстеженням, вона не уточнила.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Окрім новин про здоров’я, Міша натякнула й на романтичні зміни після розриву з експомічником Зеленського. Раніше співачка вже згадувала загадкового чоловіка, якого називала своїм «мужчиною». Тоді він потішив її незвичайним подарунком — книгою «Захист від чаклунства та зурочення».

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Тепер артистка знову поділилася теплими словами про кохану людину й те, як чудово вони провели час у Києві. Тож, схоже, нові стосунки співачки продовжують розвиватися, хоча особу обранця вона поки не розсекречує.

«Встигла відчути стільки тепла, ніжності та турботи від коханої людини. І серед усього цього шаленого ритму вкотре зрозуміла, як же сильно я люблю Київ», — підсумувала Романова.

Нагадаємо, нещодавно співак Іван NAVI пережив серйозну операцію на обличчі й також вийшов на зв'язок. Він уже пояснив причини такого рішення.

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