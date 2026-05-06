Міша Романова після розриву з експомічником Зеленського заінтригувала новими стосунками
Артистка похизувалась подарунками від чоловіка, один з яких дещо екстравагантний.
Українська співачка Міша Романова заінтригувала новими стосунками.
Ще торік виконавиця зізналась, що її серце вільне, оскільки вона розірвала стосунки з Алексом Роднянським – експомічником президента Володимира Зеленського. А це ж, схоже, в житті артистки з'явився новий обранець. Принаймні, чоловік не лишає Мішу Романову без подарунків, і навіть дещо екстравагантних.
У своєму Instagram співачка опублікувала фото, на якому була зображена книжка "Захист від чаклунства та зурочення": "Хлопчик: дарує тобі квіти. Мужчина: дарує книжку з захистом від чаклунства та зурочень".
Без інших сюрпризів Міша Романова теж не залишилась, але вже більш звичних. Чоловік таки подарував виконавиці квіти – букет розкішних білих троянд.
"А це вже щось на романтичному. Зайшов з козирів", - жартує виконавиця.
Зазначимо, на початку 2025 року Міша Романова оголосила про розриву з Алексом Роднянським, який є сином кінорежисера Олександра Роднянського та свого часу був радником Володимира Зеленського з економічних питань. Їхні стосунки закінчились не на позитивній ноті. Артистка натякнула, що стикнулась з аб'юзом.
