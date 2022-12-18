Міша Романова показала рідкісне фото помітно підрослого сина, хрещений батько якого Маркс Барських

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова рідко ділиться знімками свого 4-річного сина, утім артистка вирішила зробити виняток.

Так, в Instagram-stories зірка показала, як проводила час із Мартіном. Співачка разом із сином вирушила до німецького міста Ганновер. Там вони каталися на атракціонах, відвідали новорічний ярмарок та милувалися місцевими пам'ятками.

Син Міші Романової / Фото: instagram.com/misharomanova

"Трішки новорічного настрою від нас", - зазначила артистка.

Міша Романова із сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Також Романова адресувала й повідомлення своєму таємничому коханому. До слова, він не склав компанію артистці та її сину під час подорожі.

"Це б могли бути ми з тобою, але ти далеко", - жартівливо підписала знімок виконавиця.

Міша Романова звернулася до свого бойфренда / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова самостійно виховує 4-річного сина. Артистка приховує, від кого народила Мартіна. Утім відомо, що хрещеним батьком сина співачки став виконавець Макс Барських.

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