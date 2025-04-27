Міша Романова показала себе до пластики та з чорним волоссям: "Тут мені 20, а мала вигляд на 36"

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Українська співачка Міша Романова показала, який вигляд мала з чорним волоссям та до пластичних операцій.

Виконавиця в Instagram-stories поділилася архівним фото. На знімку артистка була зображена в 20-річному віці. 14 років тому Міша Романова мала інший вигляд. Зокрема, зірка тоді ще не фарбувалася в білявку. Співачка мала чорний колір волосся. Окрім того, 34-річна Романа тоді ще не лягала під ніж пластичного хірурга. До слова, виконавиця збільшувала губи, а також груди.

Щоправда, Міша Романова переконана, що всі зміни в зовнішньому вигляді були на краще. За словами співачки, на архівному фото їй хоч і 20 років, однак складалося враження, ніби 36.

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Міша Романова до пластичних операцій / © instagram.com/misharomanova

"Тут мені десь 20, хоча мала вигляд на 36. Херсонська Вікторія Бекхем. Нарощенні вії – любов", - з гумором підписала архівну світлину виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка зробила пластичну операцію. Блогерка Катерина Реп'яхова вставила імплант у підборіддя. Обраниця виконавця вже показувала, який тепер вигляд має її обличчя.