Міша Романова показала рідкісні кадри підрослого 6-річного сина-красеня: "Головний чоловік у житті"

Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могилинець, привітала свого сина Мартіна з днем народження.

Сьогодні, 6 липня, виконавиця публічно звернулася до іменинника й замилувала вітаннями його з 6-річчям. У своєму фотоблогу Міша запостила низку архівних свіжих світлин з Мартіном і поділилася своїми безмежними материнськими почуттями.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

"Сьогодні Мартіну виповнилося 6 рочків. Пам'ятаю той день, коли мені сказали: "Вітаємо, у вас буде синок". З того часу я стала щасливою мамою. Це найдорожчий подарунок, який могла зробити мені доля. Люблю всі наші спільні моменти та ціную кожен прожитий день. Ти моє повітря, мій мотиватор, мій стимул. Люблю всім серцем, мій головний чоловік у житті", - зворушила співачка.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

У коментарях зіркові друзі та прихильники творчості виконавиці залишили безліч емоджі у формі сердечок і побажали Мартіну всього найкращого.

"Вітаннячка" – Михайло Ясинський

Вітаю нашого красивого хлопчика. Нехай його очі завжди сяють від щастя

Як швидко ростуть чужі діти. Мої щирі вітання. Нехай росте щасливим і здоровим

Вітаю, нехай росте здоровим та щасливим

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик показувала щасливі фото з сином Табрізом. 8-річний хлопчик також поділився з мамою щирим одкровенням.

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