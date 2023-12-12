Міша Романова показала, як з 5-річним сином-копією проводить час у Німеччині

Екс"ВІА Гра" поділилася світлинами з новорічного ярмарку.
Українська співачка Міша Романова потішила шанувальників атмосферними фото з 5-річним сином Мартіном з різдвяного ярмарку у Німеччині.
Так, знаменитість вже понад рід перебуває за кордоном. Цього разу Романова не втратила можливості покращити собі й сину передноворічний настрій. Вони разом відвідали святковий ярмарок.
У такій казкові атмосфері артистка зробила багато світлин, якими поділилася у фотоблогу. Зокрема, Міша попозувала з Мартіном на тлі оздобленого ліхтариками будинку. Також знаменитість показала сина, який зачаровано слухає різдвяну мелодію.
Хлопчик мав дуже щасливий вигляд. Зокрема, зіркова матуся показала, як наприкінці Мартін усміхнено катався на каруселі.
"Передноворічні дні – час спогадів і світлих думок. Коли, як в дитинстві, хочеться вірити в чудеса і опинитися в казці", - написала під дописом артистка.
У коментарях серія фото викликала зворушливі емоції у шанувальників. Вони залюбки надіслали свої смайлики у формі сердечок.
Як відомо, батька свого сина екс"ВІА Гра" ретельно приховує. Пара вже давно розійшлася. А на початку цього року Мережу заполонили чутки про новий роман Міші Романової. Подейкують, що новим обранцем співачки став помічник Володимира Зеленського.
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