Міша Романова показала, як з 5-річним сином-копією проводить час у Німеччині

Українська співачка Міша Романова потішила шанувальників атмосферними фото з 5-річним сином Мартіном з різдвяного ярмарку у Німеччині.

Так, знаменитість вже понад рід перебуває за кордоном. Цього разу Романова не втратила можливості покращити собі й сину передноворічний настрій. Вони разом відвідали святковий ярмарок.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

У такій казкові атмосфері артистка зробила багато світлин, якими поділилася у фотоблогу. Зокрема, Міша попозувала з Мартіном на тлі оздобленого ліхтариками будинку. Також знаменитість показала сина, який зачаровано слухає різдвяну мелодію.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Син Міші Романової / Фото: instagram.com/misharomanova

Хлопчик мав дуже щасливий вигляд. Зокрема, зіркова матуся показала, як наприкінці Мартін усміхнено катався на каруселі.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

"Передноворічні дні – час спогадів і світлих думок. Коли, як в дитинстві, хочеться вірити в чудеса і опинитися в казці", - написала під дописом артистка.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

У коментарях серія фото викликала зворушливі емоції у шанувальників. Вони залюбки надіслали свої смайлики у формі сердечок.

Як відомо, батька свого сина екс"ВІА Гра" ретельно приховує. Пара вже давно розійшлася. А на початку цього року Мережу заполонили чутки про новий роман Міші Романової. Подейкують, що новим обранцем співачки став помічник Володимира Зеленського.

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