Міша Романова потрапила до лікарні і розкрила, що сталося: "Всіх злякала"

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Українська співачка Міша Романова потрапила до лікарні.

Так, артистка змусила своїх підписників неабияк хвилюватися за неї. Виконавиця в Instagram-stories опублікувала фото, на якому вона зображена в лікарняній палаті, а поруч із нею стояла лікарка. Спочатку Міша Романова не вдавалась в подробиці та не розповідала, що сталося. Проте згодом знаменитість вийшла на зв’язок.

Артистка поквапилась заспокоїти підписників. Знаменитість зізналась, що перебуває в лікарні вже другий день, але з нею все гаразд. За словами виконавиці, в неї просто планове обстеження. Тим не менш, співачка натякнула, що її все ж таки дещо турбує, оскільки жартома зазначила «треба відремонтувати цей ретромобіль».

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Міша Романова у лікарні / © instagram.com/misharomanova

«Зі мною все гаразд, не хвилюйтеся, а то я, мабуть, вас всіх злякала. Я перебуваю в клініці на обстеженні. Це просто планове обстеження, нічого страшного. Тут я перебуваю вже другий день. Просто вже треба цей „ретромобіль відремонтувати“, тому так. У цілому все добре. Мене тут кормлять, беруть аналізи, своя палата, все шикарно», — поділилась артистка.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія опинилась у кареті швидкої допомоги. Артистка назвала причини погіршення її стану.

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