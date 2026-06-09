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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
140
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1 хв

Міша Романова потрапила до лікарні і розкрила, що сталося: "Всіх злякала"

У клініці артистка перебуває вже другий день.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Міша Романова

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Українська співачка Міша Романова потрапила до лікарні.

Так, артистка змусила своїх підписників неабияк хвилюватися за неї. Виконавиця в Instagram-stories опублікувала фото, на якому вона зображена в лікарняній палаті, а поруч із нею стояла лікарка. Спочатку Міша Романова не вдавалась в подробиці та не розповідала, що сталося. Проте згодом знаменитість вийшла на зв’язок.

Артистка поквапилась заспокоїти підписників. Знаменитість зізналась, що перебуває в лікарні вже другий день, але з нею все гаразд. За словами виконавиці, в неї просто планове обстеження. Тим не менш, співачка натякнула, що її все ж таки дещо турбує, оскільки жартома зазначила «треба відремонтувати цей ретромобіль».

Міша Романова у лікарні / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова у лікарні / © instagram.com/misharomanova

«Зі мною все гаразд, не хвилюйтеся, а то я, мабуть, вас всіх злякала. Я перебуваю в клініці на обстеженні. Це просто планове обстеження, нічого страшного. Тут я перебуваю вже другий день. Просто вже треба цей „ретромобіль відремонтувати“, тому так. У цілому все добре. Мене тут кормлять, беруть аналізи, своя палата, все шикарно», — поділилась артистка.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія опинилась у кареті швидкої допомоги. Артистка назвала причини погіршення її стану.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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