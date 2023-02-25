Міша Романова пояснила, чому поїхала до Німеччини і яку суму соцвиплати їй видають на родину

Українська співачка Міша Романова розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення рф до України, вона разом з мамою та 4-річним сином Мартіном опинилася в Німеччині.

Як зізналася Романова під час розмови зі Славою Дьоміним, вона не планувала їхати так далеко, адже сподівалася, що війна закінчиться найближчим часом. Спочатку родина виїхала на захід України, згодом подалася у Словаччину. Та там, каже Романова, в неї почали закінчуватися гроші, бо треба було платити за оренду квартири, харчування.

Тоді подруга артистки, яка на той час перебувала у Німеччині, запропонувала їй також приїхати до країни. Подурга співачки знайшла для її родини соціальну квартиру:

"Я туди поїхала, бо на той момент я розуміла, що роботи не буде, гроші закінчувалися. Я розуміла, що мені була потрібна якась допомога. У мене не було на той момент чоловіка, не було підтримки якоїсь. Німеччина дуже сильно допомогла нам, ми приїхали, ми отримали соціальну квартиру", - пояснила Романова як опинилася в Німеччині.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Окрім того, у Німеччині артистка отримує соціальну допомогу. Так, на дорослого у країні виплачують 450 євро, на дитину – 200. Тож на родину Романова має приблизно 1200 євро. Артистка говорить, що цього вистачає на життя, оскільки яскравого життя в Німеччині вона не має – для неї головне, щоб з її рідними було все гаразд.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Водночас виконавиця пояснила, що не розмірковувала над тим, аби знайти роботу в Німеччині, оскільки вона дуже хоче повернутися до України і продовжити свою кар'єру в рідній країні:

"Я все ж таки дуже вірю, дуже хочу, щоб ми скорше повернулися додому. Тому що працювати я хочу лише тут. Я вважаю, що дуже багато зробила вже для того, що працювати тут, щоб не починати з самого нуля в іншій країні. Мені вже не 20 років", - прокоментувала Романова.

Нагадаємо, раніше Міша Романова поділилася, що під час повномасштабної війни втратила батька. Попрощатися з рідною людиною співачка не змогла, адже на той момент її місто Херсон було під окупацією.

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