Міша Романова про рідних, які живуть в окупованому Херсоні: "Не можуть виїхати, машини розстрілюють"

Міша Романова про рідних, які живуть в окупованому Херсоні: "Не можуть виїхати, машини розстрілюють"

Друзі та рідні української співачки Міші Романової, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, живуть в тимчасово окупованому Херсоні.

Загалом, тато співачки та рідний брат з племінниками не можуть покинути місто. Вони бояться звідти виїжджати, адже окупанти розстрілюють евакуаційні автівки.

Виконавиці зізнається, що вона хоче чимось допомогти своїм рідним, але не може.

"Трішки відвертості. Мій батько перебуває в окупованому місті Херсоні, виїхати він не може, бо машини розстрілюють. Мій рідний брат, який з сім'єю, де є двоє діток, також у Херсоні. Я не знаю, як їм допомогти (моє серце обливається кров'ю)", - поділилася артистка.

Фото: instagram.com/misharomanova

Фото: instagram.com/misharomanova

Разом з ними у Херсоні залишилися друзі Романової.

"І багато друзів з рідного міста, які уявляли своє життя інакше у Херсоні. Я не знаю, як їм допомогти, але дуже хочу! Це такий сильний біль", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/misharomanova

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