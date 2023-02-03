Міша Романова про смерть батька під час окупації Херсона: "Знайомі допомогли організувати похорон"

Екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова під час повномасштабної війни втратила батька. Проститися з рідною людиною співачка не змогла, адже на той момент її місто Херсон було під окупацією.

Виконавиця розповіла сайту ТСН.ua, що у останню путь тата їй допомогли провести знайомі та родичі, що залишилися у місті.

"Коли батько помер, Херсон ще був в окупації. Я намагалася бути на зв'язку з родичами, зі знайомими там. Я дуже їм дякую за те, що вони допомогли організувати похорон", - поділилася сумними спогадами Романова.

Міша зізналася, що попри велике бажання, вона ще досі не змогла побувати у рідному Херсоні та навідатися на могилу до батька. Виконавиця сподівається, що зовсім скоро вона зі своєю мамою зможе нарешті поїхати додому.

"Я ще не була у Херсоні, бо все ще там дуже гаряча точка, але дуже хочу нарешті поїхати додому. Зараз Херсон увесь в ранах. Я навіть не уявляю свої почуття, коли побачу все це після того, як ці падлюки прийшли до нас. Я дуже сподіваюсь, що скоро буде перемога і ми всі поїдемо до своїх міст. Моя мама дуже сумує за рідною домівкою. Вона зараз у Німеччині зі мною, з моїм сином, і раз у місяць у неї буває такий ривок, поїхати до Херсону, але я її поки зупиняю", - розповіла Романова.

Нагадаємо, що батько співачки пішов з життя у вересні. Тоді Міша написала зворушливий допис, присвячений рідній людині.

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