Міша Романова про те, як познайомилася з коханим під час війни: "Я все зробила для того, аби він написав перший"

Українська співачка Міша Романова не приховує, що закохана і дуже щаслива.

Ще наприкінці жовтня минулого року артистка дала зрозуміти, що не самотня, запостивши романтичне фото з новим обранцем у фотоблогу. Тепер Романова під час розмови зі Славою Дьоміним розсекретила, як познайомилася з бойфрендом.

Як зізналася Міша, вона перша побачила хлопця і зрозуміла, що він той самий. При чому побачила артистка парубка у Instagram.

"Я все зробила для того, щоб написав він перший. Це було кохання з першого погляду. Я коли його побачила, відчула, що це мій чоловік. Я побачила його на фотці. Це був мій типаж. Він навіть трішки схожий на мого батька. Якось ми зафоловили одне одного. Я написала йому повідомлення, але я його видалила через п'ять хвилин. Тому що я подумала: "Боже, Міша Романова, ти ж артистка. Що ж ти робиш". І він тут же мені відповів. Він написав мені: "Пробачте, жіночко. Відправте, будь ласка, те, що ви видалили і чому ви це видалили". А я сказала, що я дуже сором'язлива жінка", - пригадала знайомство з коханим Міша.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Також Романова зазначила, що для них з коханим відстань не грає ролі. Вже протягом шести місяців триває їхній роман, Міша раз на місяць їздить до коханого з Німеччини до України

"Кохання на відстані існує, якщо воно справжнє і сильне. Я такого чоловіка шукала дуже-дуже довго. Як мені здається, що я заслуговую на щастя. Вже мені 32 роки, я його зустріла і я дуже вдячна Богу, що він в мене є. Він мене підтримує", - поділилася артистка.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

А на Новий рік чоловік презентував Романовій дорогу каблучку з діамантами і топазом. Втім, каже артистка, це не було освідчення. А про весілля, сказала Міша, вона подумає після того, як Україна переможе у повномасштабній війні.

Нагадаємо, раніше Міша Романова розповіла, чому з початком повномасштабного вторгнення разом з мамою і сином поїхала до Німеччини і як держава фінансово підтримує її сім'ю.

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